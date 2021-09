Erste Niederlage im achten Testspiel für s.Oliver Würzburg

NICHT GENUG ENERGIE IN DER ZWEITEN HALBZEIT

Erste Niederlage im achten Testspiel: s.Oliver Würzburg musste sich am Sonntag vor mehr als 1.000 Zuschauern in der Ulmer ratiopharm arena mit 69:77 (45:36) geschlagen geben. Nach einer starken ersten Halbzeit und einer zwischenzeitlichen 15-Punkte-Führung hatten die Schützlinge von Headcoach Denis Wucherer im zweiten Spiel innerhalb von 20 Stunden gegen einen starken Gegner aus der easyCredit BBL nach der Pause nicht mehr genug Energie, um die Partie bis zum Schluss offen zu gestalten. Beste Punktesammler waren wie am Vortag gegen Bayreuth Nicolas Carvacho (11 Punkte/7 Rebounds), William Buford (11 Punkte/2 Dreier) und Filip Stanic (10).