Es tut sich was am Ellertshäuser See – Der Ablass beginnt

Die Sanierungsmaßnahmen am Ellertshäuser See starten. Am Mittwoch hat das Wasserwirtschaftsamt damit begonnen, den See um einen Meter abzulassen. Voraussichtlich in zwei Wochen soll der größte See Unterfrankens dann über mehrere Wochen komplett abgelassen werden. Diese Maßnahme hat zwei Gründe: Zum einen soll der See mit Baggern entschlammt werden und zum anderen muss der sogenannte Grundablass saniert werden. Das Wasserwirtschaftsamt will hier eine komplett neue Leitung einbauen, da die vorhandene aufgrund von Bakterien porös wird. Da die Leitung jedoch am Grund des Sees beginnt, ist hierfür laut dem Wasserwirtschaftsamt ein komplettes Ablassen des Sees unumgänglich. Die Sanierungsmaßnahmen sollen bereits Mitte 2022 abgeschlossen werden, das Aufstauen des Sees kann jedoch je nach Wetterlage deutlich länger dauern. So könnte die Badesaison im Extremfall erst 2025 wieder starten.