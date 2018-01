ETSV Würzburg bei Hallenmeisterschaft gegen Bayern München

Die Vorrundengruppen für die Bayerische Hallenmeisterschaft der U17-Juniorinnen am 20. Januar in Haar stehen fest. Karin Mayr vom Verbands-Frauen- und Mädchenausschuss des Bayerischen Fußball-Verbandes (BFV) hat im Münchner „Haus des Fußballs“ packende Vorrunden-Paarungen für die zehn bayerischen Topteams um Titelverteidiger 1. FC Nürnberg und Rekordsieger FC Bayern München (beide Juniorinnen-Bundesliga) aus dem Lostopf gezogen.

Bundesligist FC Bayern München trifft in zwei Oberbayern-Derbys auf die Bayernligisten FFC Wacker München und FC Ingolstadt 04. Ebenfalls in Gruppe A sind die Bayernligisten ETSV Würzburg und SpVgg Greuther Fürth. Titelverteidiger 1. FC Nürnberg bekommt es in Gruppe B mit den Bayernligisten TSV Schwaben Augsburg, JFG Mittlere Vils Kümmersbruck und SV 67 Weinberg sowie mit dem Landesligisten 1. FC Passau zu tun.

„Das wird ein echtes Highlight für Fußballfans. In Haar spielen die U17-Toptalente aus Bayern, von denen wir sicher das eine oder andere später in der Frauen-Bundesliga oder sogar in der Nationalmannschaft sehen werden. Ich bin auch gespannt, wie sich die acht Qualifikanten gegen die beiden gesetzten Juniorinnen-Bundesligisten, die seit 2007 den Titel unter sich ausmachen, schlagen“, erklärt Karin Mayr.

Gruppe A: ETSV Würzburg (Bayernliga), SpVgg Greuther Fürth (Bayernliga), FC Ingolstadt 04 (Bayernliga), FC Bayern München (Bundesliga), FFC Wacker München (Bayernliga).

Gruppe B: TSV Schwaben Augsburg (Bayernliga), JFG Mittlere Vils Kümmersbruck 08 (Bayernliga), 1. FC Passau (Landesliga), 1. FC Nürnberg (Bundesliga), SV 67 Weinberg (Bayernliga).

Anpfiff der Auftaktpartie zwischen dem ETSV Würzburg und dem FFC Wacker München in der Dreifachturnhalle Haar (Höglweg 3, 85540 Haar) ist um 11 Uhr. Das Finale (gegen 17.15 Uhr) wird live auf der BFV-facebook-Seite (https://www.facebook.com/bfvonline/) übertragen. Fußballfans können sich zudem auf Infos und Torvideos im offiziellen BFV-Liveticker freuen. Der Eintritt beträgt für Erwachsene 3 Euro (ermäßigt: 2 Euro). Bis 18 Jahre ist der Eintritt frei.

Infos und Spielplan: http://www.bfv.de/cms/spielbetrieb/turniere-pokale/bayerische-hallenmeisterschaft-u17-juniorinnen.html