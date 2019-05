Ex-Juniorennationalspieler Frank Ronstadt wechselt zu den Würzburger Kickers

Der FC Würzburger Kickers hat sich für die kommende Drittliga-Spielzeit 2019/20 mit Frank Ronstadt verstärkt. Der 21 Jahre junge Außenbahnspieler kommt von der U23 des SV Werder Bremen an den Dallenberg und hat dort einen Vertrag bis zum 30. Juni 2021 unterschrieben.

Die erste Station des gebürtigen Hamburgers mit ghanaischen Wurzeln war der FC St. Pauli. Im Alter von 13 Jahren zog es Ronstadt schließlich zum Hamburger SV, wo er sämtliche Nachwuchsmannschaften durchlief und zum DFB-Juniorennationalspieler reifte. Sowohl in der U16 als auch in der U17 und U19 trug der Außenbahnspieler den Adler auf der Brust, darüber hinaus kommt er auf insgesamt 68 Partien in der A- und B-Junioren-Bundesliga Nord/Nordwest.

Im Juli 2015 unterschrieb er als Teenager kurz nach seinem 18. Geburtstag einen Profivertrag beim Hamburger SV, sammelte fortan aber weiterhin in der U19 und U23 Spielpraxis. Im vergangenen Sommer wechselte der Hanseate zur U23 des SV Werder Bremen, für die er in der abgelaufenen Saison 30 Mal in der Regionalliga Nord zum Einsatz kam.

Mit Beginn der Sommervorbereitung startet für Ronstadt nun ein neues Kapitel. „Frank ist sowohl physisch als auch mental sehr stark und passt perfekt in unser Anforderungsprofil. Er wurde beim HSV bestens ausgebildet, verfügt über ein großes Talent und ist gewillt, in seiner Entwicklung den nächsten Schritt zu machen“, sagt FWK-Cheftrainer Michael Schiele.

Kickers-Vorstandsvorsitzender Daniel Sauer fügt hinzu, dass „Frank in Hamburg und in Bremen, wo er immer wieder mit den Profis trainiert hat, in jungen Jahren schon viele wichtige Erfahrungen gesammelt hat“.

„Ich möchte mich für die erfolgreiche und lehrreiche Zeit beim SV Weder Bremen bedanken. Ich verspüre eine große Vorfreude auf die Herausforderung bei den Würzburger Kickers und freue mich darauf, mich in allen Aspekten weiterzuentwickeln. Ich hoffe, meinen Teil dazu beitragen zu können, dass die positive Entwicklung der letzten Jahre in Würzburg weitergeht“, sagt der erste Neuzugang der Rothosen für die kommende Drittliga-Saison über seinen Wechsel an den Dallenberg.

Foto: FC Würzburger Kickers