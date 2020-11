Ex-Kickers-Coach Schiele übernimmt Liga-Konkurrent Sandhausen

KICKERS ON TAPE – DER FWK-PODCAST ALS VIDEO UND AUDIO Der FC Würzburger …

Neues Angebot der Würzburger Kickers – Podcast „Kickers on tape“ ist online KICKERS ON TAPE – DER FWK-PODCAST ALS VIDEO UND AUDIO Der FC Würzburger …

Würzburger Kickers wollen bei Trares-Premiere gegen Hannover punkten 8. Spieltag: Die Kickers gehen mit neuem Optimismus in das Heimspiel gegen …

Würzburger Kickers kommen gestärkt aus dem Kurz-Trainingslager Positive Eindrücke aus dem Kurz-Trainingslager Am Montagnachmittag absolvierte …

Kapselverletzung bei Kickers-Kapitän Arne Feick diagnostiziert Arne Feick wird dem FC Würzburger Kickers länger fehlen. In der Partie beim 1. …

Nach Feicks Verletzung und Lotričs Anschlusstreffer: Kickers unterliegen in Heidenheim Der FC Würzburger Kickers hat zum Auftakt des 7. Zweitliga-Spieltags mit 1:4 …