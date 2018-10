Exhibitionist tritt Frau gegenüber

Am Sonntagmittag hat sich eine 31-jährige Frau im

Bereich des Josef-Stangl-Platz in Würzburg aufgehalten, als ihr ein junger Mann entgegen kam, der

an seinem entblößten Geschlechtsteil Selbstbefriedigungshandlungen vollzog. Die

Geschädigte reagierte souverän, verständigte per Notruf die Polizei und folgte dem

Tatverdächtigem so lange, bis dieser vorläufig festgenommen werden konnte. Gegen

den 18-jährigen Landkreisbewohner wurde ein Strafverfahren eingeleitet.