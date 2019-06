Am frühen Sonntagmorgen kam es auf einem Campingplatz in Lengfurt im Landkreis Main-Spessart zu einer Explosion. Während eine 77-jährige Frau im Vorbau eines Wohnwagens das Frühstück vorbereitete, ist offenbar die Gasflasche explodiert. Ihr Ehemann, der sich zum Zeitpunkt der Explosion im Wohnwagen aufhielt blieb unverletzt. Ein Rettungshubschrauber flog die schwer verletzte Seniorin in eine Spezialklinik. Die Kriminalpolizei ermittelt.