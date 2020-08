Fabian Giefer wechselt vom FC Augsburg an den Dallenberg

„Zuerst möchte ich mich beim FC Augsburg für die sehr fairen Gespräche und auch das Entgegenkommen bedanken. Ansonsten, das muss ich auch so offen und ehrlich sagen, wäre für uns so ein Transfer nicht stemmbar gewesen. Fabian sieht bei uns die Chance, seine ganzen Stärken in der Bundesliga wieder zu zeigen“, so Kickers-Vorstandsvorsitzender Daniel Sauer.

„Ich finde die Aufgabe hier in Würzburg sehr spannend und will den vielen jungen Spielern bei ihrem nächsten Entwicklungsschritt mit meiner Erfahrung weiterhelfen“, sagt Fabian Giefer, der beim Trainingsstart am Samstag, 8. August, erstmals das Trikot der Rothosen tragen wird.