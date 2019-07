Geiselwind: Ein Schaden von etwa 2500 Euro entstand in der Friedrichstraße am dortigen Landgasthof in der Nacht auf Montag, als ein Unbekannter beim Parken gegen einen Kleintransporter stieß. Dieser wurde an der vorderen rechten Fahrzeugseite beschädigt.

Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Kitzingen unter der Tel.Nr. 09321-1410.