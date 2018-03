Fahrzeug angefahren – dann vom Unfallort entfernt

Arnstein/Lkr. Main-Spessart. Eine böse Überraschung erlebte am späten Samstagvormittag (10.03.) eine 66-jährige Verkehrsteilnehmerin aus dem Landkreis Main-Spessart, die beim Einkaufen einen Verbrauchermarkt am Hofriedplatz in Arnstein aufgesucht hatte.

Die Dame hatte ihren silbernen Mercedes gegen 11:15 Uhr auf einem der Parkplätze in der Nähe des Eingangs vorwärts eingeparkt und war zum Einkaufen gegangen. Als sie nach einer Viertelstunde wieder zu ihrem Auto kam, musste sie feststellen, dass ein derzeit noch unbekannter Verkehrsteilnehmer offensichtlich beim Ausparken an der linken, hinteren Fahrzeugecke des Mercedes hängen geblieben war und diese dabei massiv verschrammt hatte. Anschließend hatte sich der Verursacher entfernt, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Der Schaden am Mercedes wird auf 1.500 Euro geschätzt. Die Polizeiinspektion Karlstadt hat die Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht aufgenommen. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 09353/9741-0 entgegen genommen.