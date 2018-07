Fastnacht-Verband Franken hat neuen Bezirkspräsidenten für Unterfranken

Rund 130 Ausbildungsberufe bietet das Handwerk. In Unterfranken gibt es noch …

Noch 1400 offene Lehrstellen im Handwerk in Unterfranken Rund 130 Ausbildungsberufe bietet das Handwerk. In Unterfranken gibt es noch …

Noch 1400 offene Lehrstellen im Handwerk in Unterfranken Rund 130 Ausbildungsberufe bietet das Handwerk. In Unterfranken gibt es noch …