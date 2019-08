Voller Fokus auf Garching. Nach sechs Siegen in Serie will der FC Schweinfurt 05 am Freitag beim VfR Garching die Serie ausbauen. Vor den Toren Münchens trifft der Regionalliga-Zweite auf einen unangenehmen Gegner. Die Pokalpartie in der darauffolgenden Woche muss dabei möglichst ausgeblendet werden.