Felix Magath bekommt Unterstützung von Christian Ortlepp

FLYERALARM Global Soccer: Christian Ortlepp wird Head of Communication & Assistent von Felix Magath

FC Würzburger Kickers und FC FLYERALARM Admira erhalten kompetente Verstärkung

FLYERALARM Global Soccer mit Felix Magath an der Spitze hat zum 1. Februar Christian Ortlepp als ´Head of Communication´ gewinnen können. Der 47-jährige Medienprofi wird direkt an Felix Magath berichten, fungiert zudem als dessen Assistent.

„Jahrzehntelange Erfahrung und Know-how, Leidenschaft, Engagement mit Herzblut gepaart mit seiner strategischen Ausrichtung zeichnen Christian Ortlepp aus. Er verfügt über ein exzellentes Netzwerk, nicht nur in Deutschland, sondern vor allem auch in Österreich, wo er vor Jahren auch schon tätig war“, freut sich Magath über die Verpflichtung.

Ortlepp soll vor allem die strategische Ausrichtung und Entwicklung beider Vereine weiter vorantreiben. Zuletzt war der 47-Jährige mit Experte Matthias Sammer bei Eurosport tätig, entwickelte und verantwortete dort das Projekt „Sammer-Time“.

Weiterhin wird Christian Ortlepp dem Bayerischen Fußball-Verband für das von ihm entwickelte Magazin BFV.TV zur Verfügung stehen.

Über FLYERALARM

FLYERALARM gehört zu führenden Online-Druckereien im B2B-Bereich in Europa und ist eines der grössten E-Commerce-Unternehmen Deutschlands. Gegründet 2002 beschäftigt FLYERALARM heute über 2.300 Mitarbeiter und erzielte im Jahr 2018 einen Umsatz von mehr als 350 Millionen Euro. Inzwischen liefert FLYERALARM nicht nur Druckprodukte, sondern auch Marketing-Dienstleistungen und Werbemittel aller Art für den perfekten Markenauftritt. Im Webshop flyeralarm.com stehen mehr als drei Millionen Druckprodukte zur Auswahl. Täglich werden bis zu 15.000 Aufträge für mehr als 1,5 Millionen Kunden in 15 Ländern bearbeitet und bis zu 24.000 Sendungen so koordiniert, dass sie in möglichst kurzer Zeit den Weg zum Auftraggeber finden.