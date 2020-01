Felix Magath besucht die Würzburger Kickers in Andalusien

Einen ganz besonderen Gast können die Rothosen heute am Spielfeldrand bei der Vorbereitung an der Costa de la Luz begrüßen: Top-Trainer Felix Magath schaut als persönlicher Gast des Kickers-Aufsichtsratsvorsitzenden Thorsten Fischer im Trainingslager vorbei. „Ich habe als gebürtiger Aschaffenburger die Entwicklung der Kickers immer mit Interesse verfolgt und die Einladung zu einem Besuch vor Ort bei der Vorbereitung gerne angenommen. Ich wünsche der Mannschaft maximalen Erfolg für den Verlauf der restlichen Saison“, erklärt Felix Magath. Thorsten Fischer freut sich über den hohen Besuch im spanischen Trainingslager: „Mit Felix Magath über Fußball zu sprechen, ist für jeden ein Gewinn. Wir freuen uns alle, dass er es einrichten konnte, unsere Mannschaft zu besuchen. Vielleicht hat er für Michael Schiele und unsere Jungs noch einen Tipp auf Lager, damit wir direkt mit einem Erfolg gegen Unterhaching am 25. Januar starten.“