Festung Marienberg – Einschränkungen bezüglich der Zugänglichkeit

Bus- uns Autofahrer müssen sich in den Wochen vom 03.05.2021 bis 30.06.2021 auf Einschränkungen im Verkehr zur Festung Marienberg einstellen. Grund sind die für diesen Zeitraum geplanten Tiefbauarbeiten zwischen dem Höchberger- und dem Schönborntor. Parkplätze innerhalb der Festung können dementsprechend nicht mehr befahren werden. Der große Festungsparkplatz ist aber nicht betroffen. Die Buslinie endet deshalb am großen Festungsparkplatz. Fußwege sind von den Bauarbeiten in keiner Weise betroffen. Die Festung ist weiterhin also komplett begehbar.