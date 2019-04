Finalhinspiel im FIBA-Europe-Cup:

Dinamo Sassari – s.Oliver Würzburg 89:84 (45:45)

Viertelergebnisse:

24:22 // 21:23 // 20:22 // 24:17

Knappe Hinspielniederlage: s.Oliver verliert in Sassari 84:89. Trotz Niederlage – keine schlechte Ausgangslage für das Rückspiel in Würzburg am kommenden Mittwoch.