Fitness & Fun auch neben der Laufbahn: die WüFIT auf dem iWelt Marathon Würzburg

Die WüFIT ist zurück! Das größte fränkische Event für Fitness und Freizeit hat sich schon längst einen festen Platz im Kalender der Menschen aus Würzburg und der Umgebung verdient. Dieses Mal findet sie allerdings nicht am gewohnten Platz statt, sondern im Rahmen des iWelt Marathons zentral und gut erreichbar im Congress Centrum Würzburg. Die WüFIT tritt so an die Stelle der Sport- und Vitalmesse. Ein bunter Mix an Ausstellern wird eine perfekte Abwechslung und Ergänzung für die Läufe darstellen. Für alle Teilnehmer, ihre Familien und Zuschauer wird es so einiges zu den Themen Sport, Gesundheit, Freizeit und Lifestyle zu entdecken geben!

Herausfordernde Challenges und Gewinnspiele warten auf die Teilnehmer. Dazu gibt es wie immer eine Eventbühne, auf der Vorführungen zum Besten gegeben werden – von spannenden Vorträgen bis hin zu sportlichen Kunststücken.

Egal, ob Sie ihr fachliches Wissen in der Fitnesswelt erweitern möchten oder einen spaßigen Familienausflug planen, bei der WüFIT sind Sie sicher richtig.

Die Öffnungszeiten sind an beiden Tagen (25. + 26. Mai 2019) von 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr. Der Eintritt ist kostenfrei!