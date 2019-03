Flucht aus dem Bezirkskrankenhaus Lohr – Polizei sucht nach Eugen Sichwart

© Foto: Polizei

Am Sonntagabend ist Eugen Sichwart, der unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung im Bezirkskrankenhaus ist, aus der geschlossenen Abteilung in Lohr am Main entwichen. Um circa 22.:15 Uhr brach er gewaltsam mit zwei Probanden die Verriegelung eines Fensters und flüchtete über den Zaun des Geländes. Die zwei anderen Männer wurden noch auf dem Klinikgelände erfasst.

Er kann wie folgt beschrieben werden:

Etwa 170 cm groß

Schlanke Figur

Schmales Gesicht

Braune, bis über die Ohren reichende glatte Haare

Tätowierung am linken Oberarm (Herz)

Bekleidet mit dunkler Jogginghose und dunklem Pullover

Zeugen, die denken Eugen Sichwart gesehen zu haben oder Hinweise zu seinem Aufenthaltsort kennen, melden sich bitte über den Notruf 110.