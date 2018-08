Im DHB Pokal-Achtelfinale treffen die Rimparer Wölfe auf Bundesligist HC Erlangen. Das ergab die Auslosung des ehemaligen Nationalspielers Christian Schwarzer am Abend. Mit 25:43 Punkten belegten die Erlanger in der letzten Saison Tabellenplatz 13. Das ist einen Platz vor Stuttgart, die die Rimparer in der ersten Runde besiegen konnten. Eine weiter Pokalsensation ist also im Bereich des möglichen, wird doch im Wolfsrevier, der s.Oliver Arena, gespielt.