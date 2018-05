Freibadsaison – Geomaris startet am Vatertag

Das Geomaris startet am Vatertag in die Freibadsaison. Auch beliebte Veranstaltungen sind wieder Teil des Jahresprogramms. So findet auch Mitte August wieder die beliebte Pool-Party im Geomaris statt. Das Schwimmbad ist in den Sommermonaten immer von 9 bis 20 Uhr geöffnet. Am Freitag öffnet es bereits um 6:30 Uhr seine Pforten für die Besucher.