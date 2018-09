Freibadsaison in Mainfranken endet diese Woche

Die Freibadsaison geht diese Woche in den Endspurt. Die Sommerbäder in Mainfranken schließen spätestens am kommenden Sonntag. Es gibt eine Ausnahme: sollte das Wetter warm und sonnig bleiben, verlängern sich die Öffnungszeiten um eine Woche. Die Freibäder in der Region haben heuer etliche Besucherrekorde gebrochen: seit Beginn der Temperaturaufzeichnungen hat es nur einmal einen heißeren Sommer als in diesem Jahr gegeben.