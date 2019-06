Fridays for future – erneut Mahnwache in Würzburg geplant

Erneut gehen SchülerInnen und Studierende am kommenden Freitag für ein besseres Klima in Würzburg auf die Straße. Nach einer Demonstration ab 14 Uhr will die Ortsguppe Fridays for future Würzburg zum zweiten Mal mit einer Mahnwache Präsenz zeigen. Ab 18 Uhr wollen die Mitstreiter 48 Stunden lang am QR Code in der Eichhornstraße ausharren. Sie wollen in Diskussionerunden, Fachvorträgen, mit Solokünstlern und einem Kleidertausch für eine andere Klimapolitik werben. Außerdem wollen sie 48 Stunden lang soweit möglich auf Strom und Plastik verzichten und sich vegan ernähren.