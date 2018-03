Frontalzusammenstoß zwischen Pkw und Lkw – Autofahrer an Unfallstelle verstorben

IPHOFEN, OT BIRKLINGEN, LKR. KITZINGEN. Bei einem Verkehrsunfall ist am Mittwochnachmittag ein älterer Mann verstorben. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr ein Senior aus dem Landkreis Fürth mit seinem Sportwagen die B286 von Birklingen nach Castell. Aus noch ungeklärter Ursache geriet er mit seinem Fahrzeug in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Lkw. Der Rentner wurde durch die Wucht des Aufpralls in seinem Fahrzeug eingeklemmt und erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Der Fahrer des entgegenkommenden Lkws wurde nicht verletzt. Die Bundesstraße war während der Unfallaufnahme sowie den erforderlichen Bergungsarbeiten gesperrt. Der Verkehr wurde von den Einsatzkräften umgeleitet.

Um den Unfallhergang exakt rekonstruieren zu können, wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg auch ein Sachverständiger hinzugezogen.