Fußball-Bayernliga: Aufsteiger Abtswind dreht Partie gegen Erlangen

Aufsteiger TSV Abtswind holt den zweiten Heimsieg innerhalb von fünf Tagen: gegen Erlangen-Bruck liegt der TSV lange in Rückstand (18. Minute), kann in der Schlussphase die Partie aber doch noch für sich entscheiden: Philipp Hummel macht in der 77. Minute den 1:1-Ausgleich, Cristian Fischer markiert in der 85. Minute den Siegtreffer zum 2:1-Endstand.