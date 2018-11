Fußball-Bayernliga: Kickers-U23 gewinnt gegen TSV Großbardorf

Der zweite Durchgang begann für die Kickers optimal. Dieses Mal war es Hamed Saleh, der mit einem platzierten Flachschuss das 2:0 für die Würzburger besorgte (47.). Als Usta dann Onur Ünlücifci bediente, schloss der mit einem platzierten Schuss zum 3:0 (57.) ab und da schien die Sache entschieden zu sein.

Doch ein weiteres Foul brachte Gelb-Rot für den Würzburger Josef Burghard (72.). In Überzahl nahmen die Gäste nun das Heft in die Hand. Nach einem Foul von Nicolay Kutzop an Simon Snaschel gab es Strafstoß, den André Rieß zum 1:3-Anschluss verwerten konnte (72.). Jetzt drückte Großbardorf, setzte die Würzburger mächtig unter Druck. Per Solo war es Björn Schönwiesner, der auf 2:3 verkürzen konnte (78.). Die Gäste wollten nun in Überzahl zumindest noch einen Punkt retten. Das wäre kurz vor Schluss beinahe noch gelungen, als Dominik Zehe einen Freistoß ausführte, dieser aber an den Pfosten klatschte.