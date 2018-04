Fußball-Bayernliga: Würzburger FV und Kickers II spielen Unentschieden

Der Würzburger FV spielt zuhause gegen die SpVgg Ansbach nur Unentschieden: Christian Alexandru Dan bringt den WFV in der 16. Minute in Führung – aber die Mannschaft von Trainer Marc Reitmaier muss in der 69. Minute den Ausgleich zum 1:1-Endstand hinnehmen.

Der Tabellenzweite kann sich bei Jahn Forchheim bedanken, dass er noch auf dem Relegationsplatz steht, denn die trotzen dem punktgleichen Verfolger SC Eltersdorf in deren eigenem Stadtion beim 3:3 ebenfalls ein Unentschieden ab.

Auch die U23 der Würzburger Kickers spielt Unentscheiden, nämlich 1:1 zuhause gegen die Reserve vom FC Schweinfurt 05: Kiakos Ioannis trifft zum 1:0 in der 53. Minute und Markus Thomann für die Gäste in der 64. Minute zum Endstand.