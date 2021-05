Fußball-Bayernligist Würzburger FV feiert 40. Geburtstag

Der Fußball-Bayernligist Würzburger FV feiert sozusagen seinen 40. Geburtstag. Dazu hat der Verein die folgende Presse-Mitteilung veröffentlicht:

Vor genau 40 Jahren fand die Gründungsversammlung für den neuen Würzburger FV statt. Nach dem Konkurs und der Liquidierung des 1. WFV 04 am 15.05.1981 fanden sich bereits 7 Tage später, am Freitag, den 22.05.1981 um 20:30 Uhr 18 ehemalige 04´er im Konferenzzimmer des Vereinsheims im Stadion an der Frankfurter Straße ein, um einen neuen Verein aus der Taufe zu heben.

Ihnen verdanken wir es, dass wir heute auf 40 interessante, erfolg- und erlebnisreiche, aber auch turbulente Jahre zurückblicken können. Ohne den Mut dieser 18 Vereins-Gründer von 1981 hätten wir keine Grundlage gehabt, die Tradition des Vorgängervereins überhaupt fortsetzen zu können.

Diesen Menschen und allen, die seitdem dem WFV angehören und angehörten, ihm treu und hilfreich zur Seite stehen und ihn unterstützen, wollen wir die kommenden Monate widmen und im WFV-Jubiläums-Sommer die Erinnerung an die vergangenen 40 Jahre wachhalten.

Wir schauen aber auch mit Demut und Zuversicht nach vorne. Nach überstandener Finanzkrise kam nun die Coronakrise, die wir dank vorausschauender Planungen wohl mit einem blauen Auge meistern werden.

Aus 40 wird 04

Dieses Jubiläumsjahr haben wir uns ganz bewusst herausgesucht, um nach der Fusion im Jahr 2018 mit dem SV Würzburg 1909 nun die nächste Fusion anzugehen. Ziel ist es, uns mit dem im Jahr 2004 gegründeten Förderverein WFV 04 zusammen zu tun, um dann nach 40 Jahren wieder den Zusatz „04“ im Namen führen zu können und die älteste und erfolgreichste FußballTradition Würzburgs aufrecht zu erhalten. In der kommenden Mitgliederversammlung (Termin musste coronabedingt bisher mehrfach aufgeschoben werden und steht noch nicht fest) sollen dazu die Weichen gestellt und anschließend in einer weiteren Versammlung beider Vereine der

Zusammenschluss besiegelt werden.

Schweißtreibende Aufbauarbeit

Die Orientierung am alten Namen soll keine Rückwärtswendung des Vereins sein, sondern vielmehr den Kreis schließen und die Herkunft des Vereins klar und deutlich symbolisieren. Weder Name noch Zweck des Vereins wurden im Jahr 1981 zufällig so gewählt. Ziel war es, für die „Jugend-, die Schüler und Knabenspieler“ einen neuen Verein zu gründen und wieder „eine schlagkräftige 1. Fußballmannschaft in der Landesliga spielen zu lassen“, wie es im Gründungsprotokoll von damals nachzulesen ist. Dass es mit der Landesliga erst nach mühevollen, aber

trotzdem ganz tollen, familiären und glücklichen 10 Jahren im Juli 1991 klappen würde, war da noch nicht absehbar.

Aber alle FV´ler können stolz auf das Erreichte unter den infrastrukturell äußerst begrenzten Möglichkeiten nahe dem Main sein. Der neue WFV hat sich also ebenso wie der alte WFV von unten nach oben gearbeitet. Und genau das soll mit dem Zusatz „04“ wieder sichtbar gemacht werden.

Solide und bodenständig weiter

In den letzten Jahren haben wir es geschafft, den WFV wieder zu stabilisieren und ihn auf eine standfeste Basis zu stellen. Vieles am Gelände konnte dank freundlicher Unterstützer von außen und tatkräftiger Arbeit der Mitglieder verändert und verbessert werden. Die Bedingungen rund ums Training, die Zuschauerränge, die Gaststätten und an anderen Stellen des Geländes wurden und werden weiter verbessert und somit unser komplettes Eigentum erheblich aufgewertet.

Daran arbeiten wir auch in Zukunft weiter. Wichtig ist eine gesunde Vereinssubstanz als Grundlage für sportliche Erfolge. Daran halten wir fest.

Kurzer Ausblick

Natürlich soll es nicht mit dieser kleinen Laudatio auf den Verein getan sein. Wir haben für die weiteren Monate noch die eine oder andere Aktion geplant, die wir nach und nach mit den Mitgliedern, Fans, Partnern und Freunden umsetzen möchten. Es wird bis in den September hinein z.B. spezielle Jubiläumsartikel in begrenzter Auflage geben, Aktionen rund um die Zahlen 40 und 04, Präsentationen aus 40 Jahren Vereinsgeschichte, Bilder, Filme, Interviews, Rückblicke und Ausblicke. Genaues wollen wir noch nicht verraten, denn wir möchten es gerne noch ein wenig

spannend machen und die Neugierde wecken.

So freuen wir uns, mit Ihnen und Euch zusammen dieses für den WFV wegen der Ziffern 0 und 4 so besondere Jubiläum begehen zu können und es im Rahmen der in diesem Jahr recht eingeschränkten Möglichkeiten, aber auch im Traditionsbewusstsein eines bürgerlichen Arbeitervereins angemessen zu feiern.