Fußball-Regionalligist Viktoria Aschaffenburg verliert Testspiel bei Bayernligist Abtswind

Fußball-Regionalligist Viktoria Aschaffenburg hat in der Vorbereitung nicht immer überzeugen können: bei Bayernligist Abtswind muss sich die Viktoria gleich mit 1:4 geschlagen geben – die Hausherren in allen Belangen deutlich überlegen, trumpfen gegen den höherklassigen Verein phasenweise richtiggehend auf und können sich hochverdient durchsetzen.

Für Aschaffenburg ist es bereits die vierte Testspielniederlage in der Winterpause – am Sonntag gab es aber zum Abschluss noch einen versöhnlichen 8:0-Erfolg gegen Bezirksligist Leider. Am Samstag geht es gegen Wacker Burghausen dann wieder um Regionalliga-Punkte.