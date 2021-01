Fußgänger auf Autobahn von LKW erfasst – 55-Jähriger stirbt noch an der Unfallstelle

Das könnte Sie auch interessieren

In Wohnmobil gefahren – Motorradpolizist schwer verletzt Am Dienstagnachmittag den 13.10.2020, kam es in Uettingen, Landkreis Würzburg, …

Segelflugzeug auf der B 469 notgelandet – Pilot erlitt schwerere Verletzungen Am Freitagmittag ist ein Segelflugzeug auf der B 469 in der Nähe des …

Motorradfahrer aus Kahl am Main tödlich verunglückt Ein Motorradfahrer aus Kahl am Main ist am Sonntag ums Leben gekommen. Der …

Kostenlose FFP2-Masken für Bedürftige – Auslieferung vielerorts in den Startlöchern FFP2-Masken sind spätestens ab kommendem Montag im wahrsten Sinne des Wortes …

Staatsregierung stellt kostenlose FFP2-Masken für pflegende Angehörige Bereits Ende Dezember kündigte der Freistaat Bayern an, dass pflegende …

Online Registrierungssystem – Bayerisches Gesundheitsministerium ermöglicht Impf-Anmeldung über das Internet Seit etwa zwei Wochen wird in Mainfranken gegen Corona geimpft – bisher waren …

Ab heute in Bayern – Testpflicht für Reiserückkehrer aus Risikogebieten im Ausland Ab sofort gelten in Bayern strengere Regeln für alle Rückkehrer aus …