FWK bereit für Auftakt mit Zuschauern – Pandemie-Level in Würzburg lässt dies aber nicht zu

Es steht außer Frage, dass die Gesundheit an erster und vorderster Stelle steht.

Die Regelungen des Konzepts der Task Force Sportmedizin/Sonderspielbetrieb im Profifußball_Version 3.0 gilt es selbstverständlich uneingeschränkt zu akzeptieren.

Zur Erklärung: Die Bestimmung des Pandemie-Levels erfolgt montags für Spieltage am Fr/Sa/So/Mo und mittwochs für Spieltage am Di/Mi/Do. Der Wert für die Stadt und den Landkreis Würzburg lag am gestrigen Montag im Durchschnitt über 35 Neu-Infektionen pro Woche pro 100.000 Einwohnern, weshalb eine Rückkehr von Zuschauern in Würzburg vorerst nicht möglich ist.

Der FWK ist auf alle weiteren Entwicklungen vorbereitet und hofft – nicht nur betreffend einer Zuschauerzulassung in der FLYERALARM Arena – dass sich die Lage in und um Würzburg wieder entspannt.