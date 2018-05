Geburtstagskind nach Verkehrsunfall im Krankenhaus – Gute Besserung, kleiner Mann!

Tolle Geste der Polizei in Ochsenfurt. Beamte der Polizeiinspektion Ochsenfurt besuchten am Mittwoch einen kleinen Jungen zu seinem Geburtstag in einem Krankenhaus. Der Grund: Luca hatte am Dienstag, einen Tag vor seinem 8. Geburtstag, einen Verkehrsunfall. Er musste sogar mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Mittlerweile befindet sich Luca auf dem Weg der Besserung, was auch daran liegen könnte, dass die Beamten eine kleine Überraschung für das Geburtstagskind dabei hatten: Einen Polizei-Teddybär.