Geht Baskets-Headcoach Dirk Bauermann am Saisonende?

s.Oliver Würzburg: Zwölf Endspiele um die Playoff-Plätze, Auftakt in Frankfurt s.Oliver Würzburg tritt am Sonntag um 15:00 Uhr beim Tabellensiebten FRAPORT …

s.Oliver Würzburg: Zwölf Endspiele um die Playoff-Plätze, Auftakt in Frankfurt s.Oliver Würzburg tritt am Sonntag um 15:00 Uhr beim Tabellensiebten FRAPORT …

s.Oliver Würzburg empfängt am Freitag um 19:00 Uhr die BG Göttingen in der …

BBL: Würzburger Faschings-Heimspiel gegen die Veilchen aus Göttingen s.Oliver Würzburg empfängt am Freitag um 19:00 Uhr die BG Göttingen in der …

BBL: Würzburger Faschings-Heimspiel gegen die Veilchen aus Göttingen s.Oliver Würzburg empfängt am Freitag um 19:00 Uhr die BG Göttingen in der …