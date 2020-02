Das könnte Sie auch interessieren

Fünf Flamingos verschwunden – Polizei ermittelt Fünf Flamingos sind in der Zeit von Montag 16.00 Uhr bis Dienstag 7.15 Uhr aus …

Diebstahl von Traktor und Fahrzeugen – 3 Tatverdächtige festgenommen In Schwarzach am Main und Kleinlangheim im Landkreis Kitzingen wurden am …

Renter in Kitzingen um 200.000 Euro gebracht – Polizei warnt vor Betrügern Der aktuelle Fall eines Rentners im Raum Kitzingen veranlasst die Polizei zu …

Grombühl – Einbruch in Waschanlage In einer Waschanlage in Grombühl wurden die Tageseinnahmen gestohlen. Die Tat …

Nach Auffinden des toten Vermissten – keine Hinweise auf Fremdverschuldung Der lang Vermisste 30-jährige ist ertrunken. Das hat die Obduktion ergeben. …

Schulbus fährt Schüler in Wiesentheid an Ein 12-jähriger Junge wurde am Dienstagmorgen in Wiesentheid von einem …

Einbruch in Uettinger Wohnhaus – Polizei bittet um Mithilfe der Bevölkerung Im Laufe des Montags ist ein unbekannter Einbrecher in ein Wohnhaus in …