Geiselwind trauert um Anton Strohofer

Der Unternehmer Anton Strohofer ist tot. Er verstarb am Dienstagabend in seiner Heimatgemeinde Geiselwind im Alter von 78 Jahren. In Fernfahrerkreisen war Toni Strohofer durch seinen Autohof als "König der Trucker" bekannt. Der frühere Landwirt baute die Raststätte in den 1980er-Jahren auf. Heute ist der Autohof Strohofer Deutschlands größter Autohof und beschäftigt auf einer Fläche von 40 Hektar rund 200 Mitarbeiter.