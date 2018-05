Geisterfahrer auf der A 70

Ein Falschfahrer war am Samstag-Vormittag auf der Überholspur der A 70 unterwegs. Gegen 10 Uhr befuhr eine 34-jährige A 70 Richtung Bamberg. Um an der AS Bergrheinfeld einen Pkw das Auffahren zu ermöglichen wechselte die Frau mit ihrem Audi auf den linken Fahrstreifen, als ihr plötzlich ein grüner Audi auf dem linken Fahrstreifen entgegenkam. Nur durch eine Gefahrenbremsung und Ausweichen auf den rechten Fahrstreifen konnte die Audi-Fahrerin einen Frontalzusammenstoß vermeiden. Die Polizei stellte anschließend im Gegenverkehr einen grünen Audi fest und las das Kennzeichen ab. Wie sich im Nachhinein herausstellte, war der 70-jährige Fahrer des grünen Audi an der Anschlussstelle Schweinfurt-Hafen entgegen der vorgesehenen Fahrtrichtung auf die Autobahn aufgefahren und fuhr an der Anschlussstelle Bergrheinfeld wieder ab.