Geldautomat in Schweinfurt gesprengt – Täter unbekannt

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch haben Unbekannte in Schweinfurt einen Geldautomaten gesprengt. Um 2:30 Uhr ging bei der Polizei der Einbruchsalarm an einer Bankfiliale in der Rudolf-Diesel-Straße ein. Vor Ort berichteten die Beamten von starker Rauchentwicklung. Sowohl die Täter als auch die Höhe der Beute sind noch unbekannt. Die Kripo Schweinfurt bittet daher um Hinweise von Personen, die eventuell etwas Verdächtiges beobachtet haben.