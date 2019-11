Geldkassette geraubt – Maskierter Täter entkommt unerkannt

Gestern Abend hat ein Maskierter einen Getränkemarkt-Mitarbeiter in Arnstein im Landkreis Main-Spessart überfallen und eine Geldkassette geraubt. Dem Täter gelang es, mit seiner Beute unerkannt zu entkommen. Der Beuteschaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Die Polizeiinspektion Karlstadt fahndete direkt nach der Tat bislang ergebnislos nach dem flüchtigen Täter. Noch am selben Abend übernahm die Kriminalpolizei Würzburg die weiteren Ermittlungen in dem Fall.

Von dem Täter liegt folgende Personenbeschreibung vor: ca. 1,70m bis 1,85m groß, kräftige, sportliche Figur, bekleidet mit Jeanshose und blauer Jacke mit breitem weißen Streifen im Brustbereich. Zeugen werden dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 0931/457-1732 der Polizei zu melden.