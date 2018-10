Gelungener Auftakt – Mighty Dogs mit Siegen über Geretsried und Peißenberg

Wer hätte das nach dieser Vorbereitung gedacht: die Schweinfurter Mighty Dogs starten mit zwei Siegen in die Eishockey Bayernliga Saison. In den Testspielen gab es ja sogar gegen Landesligisten satte Pleiten. Am Sonntag gewannen die Mighty Dogs nun sogar beim Spitzenteam in Peißenberg mit 4:2. Im Heimspiel am Freitag setzte sich Schweinfurt knapp gegen den ESC Geretsried durch.