Gemeinsam sparen – Energieeffizienznetzwerk Franken nimmt Arbeit auf

Energie sparen und effizient einsetzen. In der Theorie leicht formuliert. In der Praxis oft nicht ganz so einfach. Vor allem für Kommunen ist dieses Gebiet oft mit hohen Investitionen verbunden. Aus diesem Grund schließen sich nun sieben Städte und Gemeinden aus Franken zusammen: Aidhausen (Lkr. Haßberge), Dittelbrunn (Lkr. Schweinfurt), Haibach (Lkr. Aschaffenburg), Höchstadt an der Aisch (Lkr. Erlangen-Höchstadt), Marktheidenfeld (Lkr. Main-Spessart), Sailauf (Lkr. Aschaffenburg), Waldaschaff (Lkr. Aschaffenburg). Zusammen soll als Energieeffizienznetzwerk Franken in Sachen Energieeinsparung und Kostensenkung gepunktet werden.