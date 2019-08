3. Liga // Spieltag 5:

Würzburger Kickers – Preußen Münster 3:2 (2:1)

Nach 3 Liganiederlagen in Folge gelingt den Würzburger Kickers Saisonsieg Nummer 2: sie bezwingen Preußen Münster 3:2. Die Rothosen verlassen damit die Abstiegsregion.

Am kommenden Mittwoch geht es in der 2. Runde des Toto-Pokals zum SSV Kasendorf. Samstag steht das Drittligaduell bei Eintracht Braunschweig an.