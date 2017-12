Geschickt mit Schere, Kamm und Pinsel – Friseurmeisterin Sonja Kraus in ihrem Element

Manche haben viele, andere eher weniger viele. Bei manchen sind sie dicht, bei anderen eher licht. Dennoch hat sie jedermann. Die Rede ist natürlich von unseren Haaren. In Sachen Style, Schnitt und Färbung haben viele ihren eigenen Geschmack. Wer jedoch immer weiß, wie die Haarpracht am besten in Szene gesetzt werden kann, ist die Friseuse oder der Friseur. Kein anderer beherrscht das Handwerk mit Schere und Kamm so gut wie sie. Und so ist es auch bei einer junge Dame aus Werneck der Fall.