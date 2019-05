Geschlossene Teamleistung – s.Oliver weiter auf Playoff-Kurs

Basketball-Bundesliga // Spieltag 33:

s.Oliver Würzburg – Telekom Baskets Bonn 80:75 (41:35)

s.Oliver Würzburg hat die Tür zu den Playoffs weit geöffnet – schlägt die Telekom Baskets Bonn 80:75 – klettert auf Tabellenplatz 7. Gewinnen die Unterfranken Sonntag am letzten Spieltag der Hauptrunde in Bamberg ist die Finalteilnahme gesichert. In der Verfolgerposition mit 2 Punkten Rückstand: Braunschweig und Ludwigsburg. Bonn – punktgleich mit Würzburg – steht auf Tabellenplatz 8 – hat die Playoffs schon sicher. Die Telekom Baskets konnten den direkten Vergleich mit Braunschweig und Ludwigsburg für sich entscheiden.

Viertelergebnisse: 23:20 // 18:15 // 22:20 // 17:20