Bei einer Geschwindigkeitsmessung der Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach ist in Mespelbrunn ein Sportwagen mit 192 km/h in einer 100er-Zone geblitzt worden. Den Pkw-Fahrer erwartet jetzt ein erhöhtes Bußgeld von 1200 Euro, 2 Punkte in Flensburg und 3 Monate Fahrverbot. Die Bilanz der Geschwindigkeitsmessung an diesem Tag: 17 Beanstandungen und davon 3 Geschwindigkeitsüberschreitungen, die ein Fahrverbot nach sich ziehen.