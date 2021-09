Gewalttätiger Einbruch in Hohestadt – Täter verunfallt auf Flucht

In der Nacht zum Montag, kam es in Hohestadt im Landkreis Würzburg gegen 4 Uhr morgens zu einem Einbruch mit schwerer Körperverletzung. Ein bislang unbekannter Täter brach in ein Einfamilienhaus ein. Als der Einbrecher von dem darin wohnenden Ehepaar ertappt wurde, schlug er auf die 71-Jährige Bewohnerin ein und verletzte sie dadurch schwer. Nach der Tat flüchtete der mutmaßliche Täter mit einem Auto, verunfallte kurz darauf jedoch an einer Bushaltestelle in Tückelhausen und konnte dort festgenommen werden. Da der Verdacht auf einen zweiten Einbrecher besteht, suchte die Polizei die Gegend mit Personenspürhunden, Streifenwagen und einem Polizeihubschrauber ab. Die Fahndung nach einem möglichen Komplizen dauert noch an. Die Polizei bittet Zeugen, die etwas beobachtet haben, sich zu melden.

Bild: News5/Höfig