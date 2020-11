Gewinnt Kürnacher die Rookie-Meisterschaft im Porsche Carrera Cup?

Die Meisterschaftsentscheidungen im Porsche Carrera Cup Deutschland fallen am kommenden Wochenende auf der Rennstrecke von Oschersleben nahe Magdeburg. Sowohl in der Gesamt- als auch in der Rookie-Wertung sind in den beiden verbleibenden Läufen spannende Kämpfe zu erwarten.

Laurin Heinrich, der in der Rookie-Wertung nach neun von elf Rennen in Führung liegt, muss sich gegenüber Julian Hanses und Diego Bertonelli behaupten, die ihm dicht folgen. Nicht weniger knapp sieht es in der Gesamtwertung aus, in der Laurin Heinrich auf dem dritten Platz sechs Punkte vor seinem Team-Kollegen Leon Köhler liegt.

„Ich muss in Oschersleben noch einmal alles geben, um die Cup- und die Rookie-Meisterschaft auf den gegenwärtigen Platzierungen abzuschließen. Der Motopark Oschersleben mit seiner recht engen Streckenführung ist da eine besondere Herausforderung“, freut sich Laurin Heinrich schon auf die Rennen am Samstag und Sonntag.

Vorläufige Live-Übertragungszeiten Porsche Carrera Cup aus Oschersleben:

Samstag, 9.20 Uhr Qualifying, YouTube

Samstag, 14.45-15.40 Uhr: 1. Lauf, YouTube/ sport1

Sonntag, 11.35-12.20 Uhr: 2. Lauf, YouTube/ sport1+

