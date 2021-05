Glück im Unglück – 15-jähriger aus Würzburg von Gasbetonplatte erfasst

Kollision zwischen Schulbus und Pkw in der Mainaustraße – Sechs Verletzte Schulbus kippt nach Unfall in Würzburg um…

Unfall in Würzburg – 9-jähriger von Straßenbahn erfasst Am Mittwochnachmittag wurde ein 9-Jähriger am Bahnhof in Würzburg von einer …