Glückliche Partnerschaft – Beziehungs-Coaching in Großostheim

Bereits Kleinigkeiten können die Harmonie einer Partnerschaft stören. Das Landratsamt Aschaffenburg bietet deshalb im Rahmen von “KEK – Konstruktive Ehe und Kommunikation” ein Beziehungs-Coaching für mehrjährige Paare an. In den Kursen geht es darum zu lernen, wie man Gefühle offen kommuniziert, Meinungsverschiedenheiten löst und wie man über die Stärken der Beziehung redet. Zudem sollen die Gesprächskultur vorangebracht und Veränderungen betrachtet werden. Die nächste Veranstaltung findet am 5. Juni 2021 im Benefiziatenhaus Großostheim statt. Teilnehmen können bis zu vier Paare, die von einem Trainerteam unterstützt werden.