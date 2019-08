Graffiti-Schmierereien in Kist – Zeugen gesucht

Sprüher trieben in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, in der Zeit von 23:00 bis 05:00 Uhr, in Kist ihr Unwesen. Sie besprühten die Bushaltestelle, die Hauswand der Apotheke, sowie mehrere Verkehrszeichen mit den Schriftzügen FWK, 1907, sowie KICKERS in schwarzer Farbe.

Die Polizei stellte vor Ort eine Sprühdose sicher. Es entstand ein beträchtlicher Schaden von mehreren tausend Euro.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Würzburg-Land unter Tel. 0931/457-1630.