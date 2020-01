Grombühl – Einbruch in Waschanlage

In einer Waschanlage in Grombühl wurden die Tageseinnahmen gestohlen. Die Tat ereignete sich im Zeitraum von Samstagabend bis Montagmorgen in der Nürnberger Straße.

Der bislang unbekannte Täter brach gewaltsam in die Waschanlage ein. Dabei trat er eine Fensterscheibe ein, brach darauf den Tresor auf und entwendetet die Tageseinnahmen vom Samstag. Insgesamt beläuft sich der Sachschaden auf etwa 500€.

Die Kriminalpolizei Würzburg ermittelt nun in diesem Fall. Verdächtige Beobachtungen bittet die Polizei unter 0931/457-1732 zu melden.