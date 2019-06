Großeinsatz auf Geburtstagsparty – Massenschlägerei im Jugendzentrum

Im Würzburger Stadtteil Lindleinsmühle kam es in der Nacht auf Sonntag zu einer Massenschlägerei mit rund 30 beteiligten Personen. Eine Geburtstagsparty im dortigen Jugendzentrum war völlig eskaliert. 13 Streifen der Polizei, sowie ein Diensthund mussten antreten, um den Vorfall bewältigen zu können. Es kam nachweislich zu Körperverletzungen, aufgrund dessen zwei Jugendliche ins Krankenhaus gebracht werden mussten. Eine weitere Person wurde in Gewahrsam genommen. Ein anderer Jugendlicher sitzt bereits in Untersuchungshaft.